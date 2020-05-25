Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı

Katıldığı canlı yayında depreme yakalanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sarsıntı boyunca soğukkanlılığını korudu.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, canlı yayında depreme yakalandı
25.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:09

Katıldığı canlı yayında depreme yakalanan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sarsıntı boyunca soğukkanlılığını korudu.

Yeni Zelanda'nın başkente yakında Levin şehrinde sabah saatlerinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can veya mal kaybı yaşanmazken, Başbakan Jacinda Ardern'in yaklaşık 15 saniye süren sarsıntıya verdiği tepki gündem oldu. Başbakan Ardern deprem sırasında parlamento binasından canlı yayınla bağlandığı The AM Show adlı televizyon programında gazeteci Ryan Bridge'in sorularını yanıtlıyordu. Bu sırada meydana gelen depremi hisseden Başbakan Ardern soğukkanlılığını koruyarak gazeteci Bridge'a, "Ryan, şu anda burada deprem oluyor. Arkamda duran şeylerin nasıl sallandığını görüyorsanız oldukça ciddi bir sallantı olduğunu anlamışsınızdır. Ama parlamento binası normal binalardan daha fazla sallanır" dedi. Yaklaşık 15 saniye süren sarsıntı boyunca oldukça sakin ve soğukkanlı davranan Başbakan Ardern, asılı bir lambanın altında bulunmadığını ve güvende olduğunu belirterek röportajına devam etti.

Başbakan Ardern'in soğukkanlılığını koruduğu anların görüntüsü sosyal medyada hızla yayılarak kısa sürede viral oldu.

İlerleyen saatlerde korona virüs ile ilgili son verileri paylaştığı canlı yayında yaşadığı deneyime oldukça şaşırdığını açıklayan Başbakan Ardern, deprem esnasında bulunduğu parlamento binasının yapısındaki izolatörler nedeniyle depremin gerçek şiddetinin kolayca anlaşılmadığını belirtti. - AUCKLAND

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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