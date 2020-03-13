Yeni Zelanda Başbakanı Ardern cami saldırılarından sonra halkın değiştiğini söyledi Açıklaması
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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern cami saldırılarından sonra halkın değiştiğini söyledi Açıklaması

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırısının ardından Yeni Zelanda ve halkının "temelden değiştiğini" söyledi.

13.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:00
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern cami saldırılarından sonra halkın değiştiğini söyledi Açıklaması

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki camilere yapılan terör saldırısının ardından Yeni Zelanda ve halkının "temelden değiştiğini" söyledi.

Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı 15 Mart 2019'daki terör saldırısının yıl dönümüne iki gün kala Christchurch'te basın toplantısı düzenleyen Ardern, geçen bir yılı değerlendirdi.

Saldırının ardından Müslüman toplumla daha fazla yakınlaştıklarını dile getiren Ardern, "Bir yıl sonra, Yeni Zelanda ve halkının temelden değiştiğine inanıyorum. Böyle bir olay sonrasında değişilmeyeceğini düşünemiyorum. Bundan sonra da yapmamız gereken, günlük davranışımızda zorbalık, taciz, ırkçılık ve ayrımcılık gördüğümüz her durumda ulus olarak karşı çıkmayı sağlamaktır. Böylece, Yeni Zelanda'nın daha da iyi değiştiğinden emin olmak için herkesin bir rolü olduğunu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Saldırının ardından çıkartılan yasalarla 60 binden fazla otomatik tüfeklerin toplatıldığını dile getiren Ardern, sosyal medya üzerinden terör içerikli yayınlara karşı "Christchurch Çağrısı" adı altında başlattıkları çalışmanın bu tür zararlı görüntülerin dolaşımını çok azalttığını vurguladı.

Pazar günü terör kurbanları için kentteki Hagley Park'ta yapılacak anma törenine katılacağını ifade eden Ardern, ülkedeki 5 kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-29) vakasının töreni iptal edecek kadar yaygın olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını kaydetti.


Christchurch'teki söz konusu saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından yakalanan aşırı sağcı 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, haziranda terör, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.

Auckland kentindeki en üst düzey güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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Manşet

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