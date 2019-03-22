Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Peters: "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez."

Kaynak: AA