Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi
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Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi

Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi
BBC - Haberler | Dünya

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü Auckland kentindeki bıçaklı saldırının ardından, ülkedeki anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cuma günü Auckland kentindeki bıçaklı saldırının ardından, ülkedeki anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi.

Sri Lanka vatandaşı olduğu açıklanan saldırgan, bir süpermarkette 7 kişiyi bıçaklamıştı. Yaralılardan 5'inin hastaneye kaldırıldığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

IŞİD taraftarı olduğu açıklanan 32 yaşındaki Ahmed Aathil Mohamed Samsudeen, polisin açtığı ateş sonucu öldürülmüştü.

Saldırganın bir süredir polis tarafından izlendiği açıklanmıştı.

Olayı "terör saldırısı" olarak niteleyen Başbakan Ardern, anti-terör yasalarda yapılan değişikliklerin Eylül ayı sonunda parlamentoda onaylanmasını beklediğini söyledi.

Yeni düzenlemelerin, terör saldırısı planlama suçundan mahkumiyeti kolaylaştırması bekleniyor.

Samsudeen'in daha önce birkaç kez gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Ardern, saldırganı toplum dışında tutma konusunda yasaların izin verdiği tüm yolların tüketildiğini ifade etti.

Saldırgan hakkında neler biliniyor?

Samsudeen, Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya yerleşti.

Ulusal güvenlik nedeniyle 2016'da istihbarat birimlerinin ilgi alanına girdi.

Sri Lanka'da Tamil azınlığa mensup olması nedeniyle babasıyla birlikte baskılara maruz kaldığını ve bu yüzden sığınma talebinde bulunduğunu öne sürmüştü.

Saldırganın ideolojisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından sürekli olarak gözetim ve takip altında olduğu, bir terör şüphesi listesinde de yer aldığı belirtildi.

Yerel medya kaynakları, Samsudeen'in IŞİD propaganda materyalleri nedeniyle bir yıl gözetim altına alındığını yazdı.

Savcılık da saldırganı bıçaklı "yalnız kurt" terör saldırısı planlamakla suçlamış, ancak yargıç, mevcut yasaların terör saldırısı planlamayı suç kapsamına almadığını söylemişti.

Başbakan Ardern, saldırganın bugüne kadar gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olabilecek bir suç işlemediğini söyledi.

Öte yandan bu kadar sıkı gözetim altındaki bir kişinin altı kişiyi yaralayana kadar nasıl durdurulamadığı da ülkede tartışılıyor.

Polis yetkilisi Andrew Coster, "Gerçek şu ki, birini 7/24 izleseniz bile her an yanı başında olmanız mümkün değil. Görevliler en kısa sürede müdahale ederek daha fazla kişinin yaralanmasının önüne geçti" dedi.

Coster, saldırganın takip edilmeye karşı dikkatli biri olduğunu, bu yüzden görevlilerin daha uzaktan takip etmek zorunda kaldığını da ekledi.

Yeni Zelanda: Başbakan Ardern, bıçaklı saldırının ardından anti-terör yasaları sertleştireceklerini söyledi
BBC
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