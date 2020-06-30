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Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Hinton: Ticaret konusunda Türkiye'ye çok güçlü bir ilgimiz var

Koronavirüs salgını devam ederken, salgınla en iyi mücadele eden ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan Yeni Zelanda bulunuyor.

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Hinton: Ticaret konusunda Türkiye'ye çok güçlü bir ilgimiz var
30.06.2020 16:48 | Son Güncelleme: 30.06.2020 16:53

Koronavirüs salgını devam ederken, salgınla en iyi mücadele eden ülkeler arasında en üst sıralarda yer alan Yeni Zelanda bulunuyor. Yeni Zelanda ile Türkiye arasında potansiyel ticaret imkanlarının değerlendirildiği görüntülü internet semineri (webinar) Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye ve Yeni Zelanda İş Konseyi tarafından organize edildi. Webinara katılan Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton, "Yeni Zelanda ve Türkiye iki eski dost ülke. Ticaret ve yatırım konularını genişletmek için Türkiye'ye ilgimiz çok güçlü" dedi.

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Emin Hitay tarafından yönetilen "İşe Dönüş: Yeni Zelanda Covid Sonrası Dönemde Ne Fırsatlar Sunuyor?" başlıklı webinara Büyükelçi Hinton'un yanı sıra Yeni Zelanda- e Yeni Zelanda-Tayvan Serbest Ticaret Anlaşmalarının Baş Müzakerecisi Charles Finny ve Business NZ İcra Direktörü Catherine Beard katıldı. Dünya Bankası 'iş yapmak için uygun ülkeler' listesinde 189 ülke arasından birinci sırada olan Yeni Zelanda ve Türkiye arasında muhtemel ticaret fırsatları, konuşmacılar tarafından değerlendirildi. Yeni Zelanda'nın inşaat sektörü için fırsatlar barındırdığı belirtilirken, aynı zamanda tarımda uygulanan 'yapay zeka' teknolojilerinin Türkiye'nin ilgisini çekeceği vurgulandı.

YENİ ZELANDA İŞ DÜNYASININ TÜRKİYE'YE OLAN İLGİSİ TEŞVİK EDİLECEK

Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy Hinton,Türkiye ile olan yüzyıllık dostluğa değinirken, Türkiye ile ticaret fırsatları yaratmak için çok çalıştıklarını vurguladı. Yeni Zelanda'nın ticaret dünyasının yakın zamanda değişmeye başladığını ifade eden Büyükelçi Hinton, "Avrupa Birliği ile birkaç ay içinde Serbest Ticaret Anlaşması yapmayı umuyoruz" dedi. İki ülke arasında ticaretin geliştiğine dikkat çeken Hinton, yaptıkları çalışmalarla Yeni Zelandalı iş dünyasının Türkiye'ye olan ilgisinin teşvik edileceğini belirterek "Her iki ülke için de kazan-kazan durumu ortaya çıkacak" diye konuştu.

Asya ülkelerinden Çin, Malezya, Kore ve Tayland'la ortak ticari çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Hinton, "İşbirliğimizi daha dinamik hale getirebiliriz. Serbest Ticaret Anlaşması konusunda adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA TARIMDA YAPAY ZEKAYI KULLANIYOR

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve DEİK Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı Emin Hitay, koronavirüsün (Covid-19) küresel tedarik zincirindeki kırılganlıkları gösterdiğini belirterek, Direktör Catherine Beard'e hangi sektörlerde hangi fırsatları gördüğünü sordu. Beard, tarım ve üretim konusunda yapay zekanın Yeni Zelanda'da ileri düzeyde kullandığını belirterek, Türkiye'de tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara bu konuda sunacakları teknoloji olduğunu belirtti. Catherine Beard, teknolojinin yardımıyla üreticilerin sağlık şartlarını yerine getirerek üretim yapabileceklerini ve Yeni Zelanda'nın bu konuda sunacağı bilgi ve deneyim olduğunu ifade etti.

YENİ ZELANDA, KOOPERATİFÇİLİKTE MODEL ÜLKE

Dünya'nın en köklü kooperatiflerine ev sahipliği yapan Yeni Zelanda, süt ve süt ürünlerindeki başarısını kooperatifçiliğin modern ve etkili yöntemlerle buluşturuyor. On binden fazla çiftçinin üye olduğu Fonterra, yıllık 12 milyar ABD Doları cirosu ile dünyanın önde gelen süt firmalarından biri konumunda… Panel sırasında İş Konseyi Başkanı Emin Hitay, Yeni Zelanda'nın tarım, ticaret ve sanayiyi çok iyi bir şekilde birleştirebilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek bu vesile ile Fonterra'yı da Türkiye'ye yatırım yapmaya davet etti.

YENİ ZELANDA İŞ DÜNYASI TÜRKİYE'YE İLGİ GÖSTERECEK

Baş Müzakereci Charles Finny, Çin ile ticaretin devam etmesi gerektiğini belirterek, aynı zamanda Çin'e tamamen bağımlı bir ekonomi ile devam etmek istemediklerini ekledi. Finny "Bu yüzden ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz. Türkiye pazarına daha fazla ilgi göstermek istiyoruz" dedi. Charles Finny "Yeni Zelanda iş dünyasının Türkiye ile daha yakın bir ilişkiye çok ilgi göstereceğini düşünüyorum ve bunun nasıl başarılabileceğini araştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA İNŞAAT FİRMALARI İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Business NZ İcra Direktörü Catherine Beard ise Türkiye'nin inşaat sektöründe önemli deneyime sahip olduğunu belirterek, "Yeni Zelanda'da önemli altyapı yatırımları sürüyor. Toplamda 12 milyar dolarlık bir bütçe söz konusu olacak. O nedenle Türkiye'den inşaat firmaları için Yeni Zelanda'da önemli iş fırsatları bulunuyor" dedi.


Kaynak: DHA

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