Yeni Zelanda, Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu
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Yeni Zelanda, Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu

Yeni Zelanda, Afganistan'a 3 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyurdu
Anadolu Ajansı / Recep Şakar - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, ülkedeki krizden etkilenen toplulukları desteklemek için Afganistan'a 3 milyon dolar insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Nanaia Mahuta, ülkedeki krizden etkilenen toplulukları desteklemek için Afganistan'a 3 milyon dolar insani yardım sağlayacağını bildirdi.

Mahuta, Bakanlığın resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, yardımın Afganistan'daki Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansına ulaştırılacağını belirtti.

Bu kuruluşların, Afganistan'daki krizden etkilenen topluluklara ve komşu ülkelere sığınmaya çalışanlara hayat kurtaran insani destek sağladığını vurgulayan Mahuta, "Afganistan'daki insani durum korkunç, milyonlarca kişi yardıma ihtiyaç duyuyor ve son çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce insan var. Bunların yüzde 80'inin kadın ve kızlardan oluştuğu bildiriliyor." ifadesini kullandı.

Mahuta, Yeni Zelanda'nın tüm tarafları "uluslararası hukuka saygı göstermeye, yardım görevlilerini, sivilleri zarardan korumaya ve hareket özgürlüğü hakkını desteklemeye" çağırdığına işaret ederek, "İktidardakileri, bu insani kriz kötüleşirken, kadınların ve kızların hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamaya da çağırıyoruz. İnsani yardım kuruluşlarının etkilenen nüfusa erişmesine izin verilmesi hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Zelanda, yaklaşık 20 yıl Afganistan'da görev yapan askeri birliklerini, mayıs ayından önce geri çekmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Şakar

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