Yeni Zelanda, 2018'e 'Merhaba' Dedi
Yeni Zelanda, yeni yıla merhaba diyen ilk ülke oldu. Coşkulu kutlamalarda dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.
Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni Zelanda, 2018'in ilk dakikalarına havai fişek gösterisi ile 'merhaba' dedi.
2018'E GİREN İLK ÜLKE
Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde bulunan Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2018'e giren ilk ülke oldu.
HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI
Havai fişek gösterisinin yapıldığı Yeni Zelanda'da binlerce kişi 2018'in ilk dakikalarına 'merhaba' dedi. TSİ 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelanda'daki Sky Tower'da dakikalarca havai fişek gösterisi yapıldı.