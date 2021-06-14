Yeni Zelanda, 1970'lerde göçmen işçilere yönelik "şafak baskınları" nedeniyle özür dileyecek
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Yeni Zelanda, 1970'lerde göçmen işçilere yönelik "şafak baskınları" nedeniyle özür dileyecek

Yeni Zelanda, 1970'lerde göçmen işçilere yönelik 'şafak baskınları' nedeniyle özür dileyecek
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden göçmen işçi olarak ülkeye gelen ve 1974-1976 yılları arasında "ırkçılık temelli şafak baskınları"na maruz kalanlardan özür dileyeceklerini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden göçmen işçi olarak ülkeye gelen ve 1974-1976 yılları arasında "ırkçılık temelli şafak baskınları"na maruz kalanlardan özür dileyeceklerini açıkladı.

Ülke basınındaki haberlere göre, Başbakan Ardern, Yeni Zelanda'da kabine toplantısı sonrasında 1974-1976 yıllarında göçmen işçilerin etnik kökenleri hedef alınarak düzenlenen şafak baskınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede polislerin yaptığı baskınların, Pasifik toplulukları üzerinde hala olumsuz etkisini sürdürdüğünü belirten Ardern, "Bir özür, olanları veya yol açılan zararı asla tersine çeviremez ancak bunu kabul edebilir ve bir yanlışı düzeltmeye çalışabiliriz." ifadesini kullandı.

Özür dileme töreni, ülkenin Auckland Belediye Meclisi'nde 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Pasifik Hakları Bakanı Aupito Wiliam Sio, hükümetin özrünün doğrudan şafak baskınlarından etkilenen kişiler için bir uzlaşma sürecini teşvik edeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda'daki "şafak baskınları"

Pasifik'teki ada ülkelerden Samoa ve Tonga'dan çok sayıda kişi 1950 ve 1960'lı yıllarda Yeni Zelanda'ya göçmen işçi olarak gelmişti.

Ülkede 1970'lerde ekonomideki olumsuz gidişat ve artan işsizliğin etkisiyle Yeni Zelanda polisi, göçmen işçilerden vize süresi dolanların evlerine ve iş yerlerine şafak vakitlerinde baskın düzenlemiş ve ülkede yasa dışı bulundukları belirlenen göçmenleri sınır dışı etmişti.

Polisin, etnik kökenlerinden dolayı hedef aldığı göçmenlere yönelik fiziksel ve sözlü şiddet içeren ve "ırkçı" olarak nitelendirilen bu eylemleri, 1976'ya kadar devam etmişti.

Yeni Zelanda hükümeti, 1977'de vize sürelerini aşanlarla ilgili prosedürleri, polis baskınlarının tekrarlanmaması amacıyla değiştirmişti.

Polis baskınlarının en çok yaşandığı Auckland'de bugün kendini "Pasifikli" olarak tanımlayan 200 bin civarında kişi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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