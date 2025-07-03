Yeni zamlı avukat maaşı 2025! Temmuz zamlı avukat maaşları ne kadar olacak? - SON DAKİKA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2025 ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz 2025 tarihinde açıkladı. Bu açıklamanın ardından, avukat maaşlarına yapılacak yeni zammın ne kadar olacağı, özellikle avukatlık sektöründe çalışanlar ve sektör temsilcileri arasında merak konusu oldu. Peki, 2025 Temmuz zamlı avukat maaşları ne kadar olacak? 2025 avukat maaş zammı yüzde kaç? İşte, detaylar…

2025 TEMMUZ ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

Kamuda görevli avukatların maaşları, memuriyet derecesi, kıdem yılı ve ek ödemeler gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor. 2025 Ocak ayında, 1/4 derecesindeki bir avukatın maaşı 63.609 TL olarak belirlenmişti. Ancak, Temmuz 2025'te yapılan zam ile birlikte, bu maaş yüzde 15,56 oranında artarak 73.506 TL'ye yükseldi.

Temmuz zamlı avukat maaşları ne kadar

Bu artış, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı birleştirilerek hesaplandı. Diğer derecelerdeki avukat maaşları da benzer oranlarda artış gösterdi. Maaşlar, aile yardımı ve çocuk yardımı gibi ek ödemeler dahil edildiğinde net tutarlar farklılık gösterebiliyor.