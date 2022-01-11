Yeni Yürüyüş Yolu yazın lavanta kokacak

Büyükşehir ekipleri, Yeni Yürüyüş Yolunu mevsimlik çiçeklerle süslüyor. Lavantaların açacağı yaz aylarında Yürüyüş Yolu mis gibi kokacak

Şehir genelinde hem yeşil alan miktarını artıran hem de çevre düzenlemesi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla Yeni Yürüyüş Yolunun görsel zenginliğini de artırıyor. İzmit Yeni Yürüyüş Yolunun göze de hitap etmesi için doğal ve yeşil bir ortam oluşturmak amacıyla hızla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, projeyi mevsimsel çiçek ve bitkilerle süslüyor.

LAVANTA, LALE VE ÇUHA DİKİLDİ

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kendi sorumluluk bölgelerinde hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler şu ana kadar Yeni Yürüyüş Yolu'ndaki peyzaj düzenleme çalışmaları kapsamında 7000 lavanta, 4500 lale ve 5000 çuha dikti. 6 büyük kamyon bitkisel toprak dökülen çalışmalarda 1 kamyon kum serildi. İlerleyen günlerde 600 m2 rulo çim seriminin gerçekleşeceği ve farklı türde bitkilerin de özenle dikileceği Yeni Yürüyüş Yolu'nda çalışmalar devam ediyor.

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