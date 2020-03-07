Yeni yöntemle tek seferde prostata son

07.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:16

Bursa'da hizmet veren üroloji doktoru, holep teknolojisiyle hastalarını ameliyat edip tek seferde kanamasız sağlığına kavuşturuyor.



Bursa Medicana Hastanesinde görevli Ürolog Op. Dr. Mesut Yeşil, hastalarını lazerle holep teknolojisiyle ameliyat ederek, çok düşük kanamayla prostattan kurtarıyor. Bu yöntemle ameliyat olan prostat hastaları tekrar prostat sıkıntısı çekmiyor. Kanama çok düşük olduğu için kan sulandırıcı kullanan ve kalp pili olan hastalarda da en iyi yöntem olarak tercih ediliyor. Yeni holep yöntemini anlatan Op. Dr. Mesut Yeşil, "Ürolojinin ana konusu prostattır. Prostat hastalarımız çok fazla var. Prostatta yeni bir yönteme başladık. Holep yöntemiyle hastalarımızı tedavi etmeye başladık. Lazer ile prostatı kabuğundan tamamen soyarak çıkarıyoruz. Eskiden tur prostat yapıyorduk. Tur prostatta küçük küçük parçalar halinde çıkartıyorduk. Her ne kadar tamamen çıkartılsa da büyük prostatlarda mutlaka prostat dokusu kaldığı için tekrarlama riski çok yüksekti. Bu ameliyatta prostatı bir portakal gibi düşünürseniz, o portakalın kabuğunu lazerle sıyırarak tamamen çıkartıyoruz. Mesaneye atıp özel parçalayıcıyla parçalayıp dışarı alıyoruz. Bu ameliyatın en büyük avantajı bir daha tekrarlama riski çok düşük. Çünkü prostat dokusu kalmıyor. Tamamen çıkartıldığı için hastaların idrar tazyikleri çok iyi oluyor. Günlük hayata dönüşleri çok hızlı oluyor. Kanama çok düşük olduğu için kan sulandırıcı kullanan ve kalp pili olan hastalarda da en iyi yöntem. Bizim klavuz kitaplarımızda da, 80 gram üzerindeki prostatlı hastalarda bu yöntem ilk sırada yer alıyor. Açık ameliyat da tercih edilebilir, ama yaşlı hastaların iyileşmesi daha yavaş olduğu için, bu imkan varsa holep ameliyatı kesinlikle ilk tercih olarak kullanmalılar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA