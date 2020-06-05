Yeni yollar, İpekyolu'na değer katıyor
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Yeni yollar, İpekyolu'na değer katıyor

Yeni yollar, İpekyolu'na değer katıyor Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede imarlı ve kadastral olan yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

05.06.2020 19:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:34

Yeni yollar, İpekyolu'na değer katıyor

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede imarlı ve kadastral olan yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım, kilit taşı döşeme, yeni yol açma gibi hizmetlerle ilçenin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor. Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde yer alan 50 mahallede, belirlenen ihtiyaç ve hazırlanan programa göre binlerce metre uzunluğa sahip yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler; Halil Ağa, Buzhane, Hatuniye, Hafıziye, Kavuncu, Karpuzalan, Ali Paşa, Selimbey ve Şerefiye mahallelerindeki binlerce metre uzunluktaki imarlı veya kadastral yolları açarken, imar planında yol görünen ancak gereksinim duyulmadığı için daha önce altyapısı oluşturulmayan yeni yolları da açarak İpekyolu'nda oturan vatandaşların hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak iş makineleri ile yol açma işlemlerini tamamlayarak dolgu mıcır sererek zeminin güçlendirilmesi ve hafriyat çalışmasını eşzamanlı şekilde yapıyor. İmar planında yol olarak gözüken ancak geçmişte açılamayan yolların açılması özellikle mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, açılan yeni yollar sayesinde ulaşımda çok büyük kolaylık yaşayacak. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecek hem de trafik yoğunluğuna girmeden istedikleri yere daha kısa zamanda ulaşabilecekler.

Ordu Caddesi Yunus Sokak'ta yapılan yol bakım, onarım ve kilit taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokakta bulunan esnafla sohbet ederek yapılan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan, "Belediyemizin bütçesini, doğru zamanda ve doğru hizmetler için kullanıyoruz. Önceliği halkımızın acil ihtiyaçlarına ayırıyoruz. İpekyolu çok geniş bir görev, yetki ve sorumluluk alanına sahip bir merkez ilçemiz. Bu açıdan, imar planlarına uygun olduğu belirlenen yerlerde yeni imarlı veya kadastral yol açma çalışmalarımız devam edecek. Yaşam merkezlerinin gelişmesi ve büyümesinde, güçlü ve sağlam altyapı ve üstyapı hizmetleri büyük önem taşır. Buradan hareketle İpekyolu'nu ileriye taşıyan, halkımızın yaşamını kolaylaştıran hizmet ve projelere imza atmaya ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Yeni yollar, İpekyolu'na değer katıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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