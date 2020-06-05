Yeni yollar İpekyolu'na değer katıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yeni yollar İpekyolu'na değer katıyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede imarlı ve kadastral olan yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yeni yollar İpekyolu'na değer katıyor
05.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:24

Van'ın İpekyolu Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede imarlı ve kadastral olan yeni yol açma çalışmalarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol bakım ve onarım, kilit taşı döşeme, yeni yol açma gibi hizmetlerle ilçenin dört bir yanında yoğun bir mesai harcıyor. Belediyenin yetki ve sorumluluk alanı içinde yer alan 50 mahallede, belirlenen ihtiyaç ve hazırlanan programa göre binlerce metre uzunluğa sahip yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler; Halil Ağa, Buzhane, Hatuniye, Hafıziye, Kavuncu, Karpuzalan, Ali Paşa, Selimbey ve Şerefiye mahallelerindeki binlerce metre uzunluktaki imarlı veya kadastral yolları açarken, imar planında yol görünen ancak gereksinim duyulmadığı için daha önce altyapısı oluşturulmayan yeni yolları da açarak İpekyolu'nda oturan vatandaşların hizmetine sunuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak iş makineleri ile yol açma işlemlerini tamamlayarak dolgu mıcır sererek zeminin güçlendirilmesi ve hafriyat çalışmasını eşzamanlı şekilde yapıyor. İmar planında yol olarak gözüken ancak geçmişte açılamayan yolların açılması özellikle mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, açılan yeni yollar sayesinde ulaşımda çok büyük kolaylık yaşayacak. Böylelikle hem zamandan tasarruf edecek hem de trafik yoğunluğuna girmeden istedikleri yere daha kısa zamanda ulaşabilecekler.

Ordu Caddesi Yunus Sokak'ta yapılan yol bakım, onarım ve kilit taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sokakta bulunan esnafla sohbet ederek yapılan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yapılan incelemelerde Aslan, "Belediyemizin bütçesini, doğru zamanda ve doğru hizmetler için kullanıyoruz. Önceliği halkımızın acil ihtiyaçlarına ayırıyoruz. İpekyolu çok geniş bir görev, yetki ve sorumluluk alanına sahip bir merkez ilçemiz. Bu açıdan, imar planlarına uygun olduğu belirlenen yerlerde yeni imarlı veya kadastral yol açma çalışmalarımız devam edecek. Yaşam merkezlerinin gelişmesi ve büyümesinde, güçlü ve sağlam altyapı ve üstyapı hizmetleri büyük önem taşır. Buradan hareketle İpekyolu'nu ileriye taşıyan, halkımızın yaşamını kolaylaştıran hizmet ve projelere imza atmaya ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeye devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi Haber
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Kendisini 'Vali özel kalem müdürüyüm' olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Kendisini "Vali özel kalem müdürüyüm" olarak tanıtan kadın sürücü trafiği birbirine kattı
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Leyla Güven Halife Hafter Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Haldun Dormen Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun İlhan Cavcav Bülent Korkmaz Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Yeni yollar İpekyolu'na değer katıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:24:04. #1.14#
title