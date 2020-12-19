Yeni YÖK projelerinden NÖROM, resmen kuruldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) resmen kurulduğunu bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Yeni YÖK'ün girişimiyle geçen nisan ayında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile stratejik önem taşıyan projelerin desteklenmesi için alanında temayüz etmiş birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan verecek olan ve Türkiye'de ilk defa uygulanacak bir modelle kurulan ortak araştırma ve uygulama merkezlerinden ilkinin yönetmeliği bugünkü resmi gazetede yayımlandı. Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi NÖROM, Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından da örnek olacak.YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni YÖK'ün girişimiyle yürürlüğe giren yasal düzenleme ile birden fazla üniversitenin güç ve tecrübe birliği yaparak kurduğu ilk ortak araştırma ve uygulama merkezi olan NÖROM'un yönetmeliği bugün yayımlandı. Bu yeni projemiz ile birlikte Türk yükseköğretim sistemine 'birlikte iş yapma modelini' kazandırarak kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesini sağlamaktayız. Ülkemizde ilk defa uygulanacak olan projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni YÖK olarak, ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı