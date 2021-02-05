Yeni yılın ilk şarkıları fizy'den dinlendi
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Yeni yılın ilk şarkıları fizy'den dinlendi

05.02.2021 10:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:50
Yeni yılın ilk şarkıları fizy'den dinlendi

Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy, yeni yılın ilk ayında da müzikseverlerin tercihi oldu.

Türkiye'nin en çok tercih edilen dijital müzik platformu fizy, yeni yılın ilk ayında da müzikseverlerin tercihi oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, geniş arşivi ile Türkiye'nin sevilen dijital müzik platformu fizy, yeni yılda da müzikseveler tarafından yoğun ilgi gördü. Ocak ayında en fazla dinlenen sanatçılar Türk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç ve Ahmet Kaya olurken, son dönemin popüler isimleri Mustafa Ceceli, Gazapizm, Oğuzhan Koç ve Bilal Sonses de öne çıktı.

Her zevke hitap eden müzik listelerinin yer aldığı fizy'de ocak ayının en beğenilen ve paylaşılan şarkısı alternatif arabesk tarzı müzikler yapan ve uzun yıllardır ünlü isimlerin orkestralarında yer alan Sakiler'in "Dünyadan Uzak" isimli parçası oldu.

fizy'i ocak ayında en fazla dinleyen şehirler ise İstanbul, Konya, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya, Kayseri ve Gaziantep olarak sıralandı.

Dinleyicilerin tercihi "pop" oldu

35 milyondan fazla şarkıyla en çok tercih edilen müzik platformu fizy'de ocak ayının en fazla tercih edilen türü yine "pop" oldu. "Rap" ve "yöresel" şarkılar da en fazla dinlenen türler arasında yer aldı. fizy editörleri tarafından titizlikle hazırlanan sürekli güncellenen listeler arasında en fazla, "En Yeniler (Yerli)", "En Yeniler (Yabancı)", "Yerli Pop 2020", "fizy pop", "90'lar Türkçe Pop", "Pop Kış", "fizy rap", "Atarlı Şarkılar", "Yabancı Pop 2020", "Yerli Rap 2020" ve "Koş fizy Koş" tercih edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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