Yeni yılın ilk sabahında camiler doldu

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde vatandaşlar yeni yılın ilk sabah namazında camilerde buluştu. Sındırgı Belediyesi sabah namazı sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Sındırgı Müftülüğü, tüm Türkiye de olduğu gibi yeni yılın ilk sabah namazında ilçe halkını bir araya getirdi. Şerif Paşa Caminde buluşan vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualarla sabah namazını eda etti. Sındırgı Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabah namazına birçok vatandaşın çocuklarıyla katılması dikkat çekti. - BALIKESİR