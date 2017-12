Yeni Yılın İlk Gününde Yeşil Çay İçin"

MEDICANA Çamlıca Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Kolukırık yeni yıl akşamı için beslenme önerilerinde bulundu.



Yeni yılın ilk gününde yeşil çay ve bitki çayları içilmesi gerektiğini de belirten diyetisyen Kolukırık, "Yeni yılın verdiği heyecan, sevdiklerimizle olmanın verdiği mutlulukla yılbaşı akşamı, ne yediğimizden çok ne kadar yediğimizi unuttuğumuz bir akşam oluyor. Neşeyle kutladığımız yılbaşı akşamının ertesi gün pişmanlıklara neden olmaması için bazı küçük önlemlerle güzel bir yılbaşı ve rahat ve dinç bir ertesi gün geçirebiliriz" dedi.



"YEMEKLERİ TABAĞINIZA ALIN"



Yılbaşı günü akşama kadar hafif öğünler tüketilmesini öneren Kolukırık şunları söyledi: "Akşam, yılbaşına özgü hindi haşlama, hindi dolması gibi yemeklerin dışında yine beyaz et türleri tercih edilebilir. Balık, tavuk veya hindi yılbaşının en sağlıklı ana öğün seçeneğidir Çünkü hindi, tavuk ve balık gibi beyaz etler kolesterol içeriği düşük, protein içeriği yüksektir. Ancak yemeği pişirme yönetimiz de önemlidir. Daha çok fırında, ızgara, haşlama, buğulama yöntemleriyle yapılmış et yemekleri tüketelim. Hindi dolması veya tavuk dolması pirinç içeren iç pilavıyla tüketildiğinde ise biraz daha dikkatli porsiyon kontrolü yapılması gerekir. 'Tabağıma alayım' prensibini bu gece de uygulamalıyız. Kendi tabağımıza meze türlerinden ve yemeklerden seçerek koymalıyız. Humus ve Rus salatası gibi yağlı ve bol kalorili meze türlerinden mümkün olduğunca kaçınmalı, çok isteniyorsa tadımlık tüketilmek için 1 tatlı kaşığını geçmeyerek tüketmeliyiz. Daha çok salata türü ve yoğurtlu mezelerden tabağımıza 1 yemek kaşığı alınarak tercih edebiliriz."



1 GRAM ALKOL 7 KALORİ



Yılbaşı ertesinde yorgun uyanmak istemeyenlerin alkol tüketimini azaltmaları gerektiğini belirten Kolukırık, "Alkol 1 gramında 7 kalori içerir, hızlı emilir ve tüketim fazlası yağ olarak depolanır. Ayrıca vücuta ödem yapar. Güvenilir tüketimi erkeklerde en fazla 2 kadeh, bayanlarda 1 kadehtir. Yılbaşında 2-3 kadeh şarap veya küçük şişe bira akşam yemeğimize ve yılbaşı eğlencemize eşlik edebilir. Rakı, vodka, viski gibi alkol derecesi yüzde 45'lerde seyreden alkol türlerine nazaran hem geceyi çabuk sonlandırmamak adına hem de güzel anılarla hatırlamak adına bira, şarap gibi alkol türlerini tercih etmenizi öneririm" dedi.



Tatlı yemek isteyenlerin meyveli cuplar tercih etmesi gerektiğini de belirten Kolukırık, "Akşam kaçamak akşamı olsa da yediklerimizden çok yediklerimizin miktarı olduğunu unutmayalım. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken nokta ise çerez tüketimidir. Her biri kalori bombası niteliğinde olan kuruyemişler yılbaşında miktar kontrolü sağlanamadığı için hiç tüketilmemekte yarar vardır. Tüketilecekse 1 küçük kase leblebi veya 10-15 adet yer fıstığını geçmemelidir" dedi.



Yeni yılın ilk gününde uyandıktan sonra ilk yapılması gerekenin su içmek olduğunu söyleyen beslenme uzmanı Cansu Kolukırık, "Günde 3 litreye yakın su tüketin. Çünkü yediklerimiz ve alkol tüketimimiz vücutta ödemi arttırır. Vücuttaki ödemi atmak için, gün içerisinde papatya, ıhlamur, melisa gibi bitki çayları tüketin. Yeterince su içebiliyorsanız daha dinç olmak ve toparlanmak için 2-3 kupa da yeşil çay içebilirsiniz. Güne geç başlandığında hafif bir kahvaltı yapabiliriz. Gün içerisinde çorba veya sebze yemeği, bol salata ve 1 bardak ayran ile öğünler yapmak hem sıvı ihtiyacımızı karşılamamıza hem de bağırsakları düzenlemeye yardımcı olacaktır. Yapacağınız hafif tempolu bir yürüyüş tüm yılı hareketli geçirmenizi saglayabilir" dedi.



