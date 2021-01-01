Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var
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Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var

01.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:02

Galata Köprüsünden görüntüler Karaköy'den görüntüler Balıkçılar Çarşısından görüntüler Fatih'ten görüntüler İstiklal Caddesinden görüntüler Turistlerin kaldırımlarda yemek yemeleri Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var. Pazartesi günü saat 05.

Galata Köprüsünden görüntüler

Karaköy'den görüntüler

Balıkçılar Çarşısından görüntüler

Fatih'ten görüntüler

İstiklal Caddesinden görüntüler

Turistlerin kaldırımlarda yemek yemeleri

Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var. Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Turistlere dönük olarak da belirli bölgeler için saat 10.00'a kadar uygulanan kısıtlamanın ardından boş sokak ve meydanlar turistlere kaldı. Özellikle Galata köprüsü civarı ve Beyoğlu'nu tercih eden turistler bol bol fotoğraf çektiriyor.

Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var
Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var
Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var
Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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