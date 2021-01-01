Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var
Galata Köprüsünden görüntüler Karaköy'den görüntüler Balıkçılar Çarşısından görüntüler Fatih'ten görüntüler İstiklal Caddesinden görüntüler Turistlerin kaldırımlarda yemek yemeleri Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var. Pazartesi günü saat 05.
Galata Köprüsünden görüntüler
Karaköy'den görüntüler
Balıkçılar Çarşısından görüntüler
Fatih'ten görüntüler
İstiklal Caddesinden görüntüler
Turistlerin kaldırımlarda yemek yemeleri
Taksim'den görüntüler İSTANBUL - Yeni yılın ilk gününde sokaklarda sadece turistler var. Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Turistlere dönük olarak da belirli bölgeler için saat 10.00'a kadar uygulanan kısıtlamanın ardından boş sokak ve meydanlar turistlere kaldı. Özellikle Galata köprüsü civarı ve Beyoğlu'nu tercih eden turistler bol bol fotoğraf çektiriyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt