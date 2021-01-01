Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz

Mersin'deki sahil şeridindeki sessizlikten görüntü Adnan Menderes Bulvarından detay Sahildeki Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarından görüntü Sahildeki yürüyüş yolu ve oturma gruplarından görüntüler MERSİN - Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu.

Mersin'deki sahil şeridindeki sessizlikten görüntü

Adnan Menderes Bulvarından detay

Sahildeki Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarından görüntü

Sahildeki yürüyüş yolu ve oturma gruplarından görüntüler MERSİN - Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı şeridindeki oturma grupları, oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları boş kalırken, Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sessizlik hakim oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar