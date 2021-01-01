Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz
Mersin'deki sahil şeridindeki sessizlikten görüntü Adnan Menderes Bulvarından detay Sahildeki Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarından görüntü Sahildeki yürüyüş yolu ve oturma gruplarından görüntüler MERSİN - Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu.
Mersin'deki sahil şeridindeki sessizlikten görüntü
Adnan Menderes Bulvarından detay
Sahildeki Galatasaray ve Beşiktaş meydanlarından görüntü
Sahildeki yürüyüş yolu ve oturma gruplarından görüntüler MERSİN - Mersin'de, sahil şeridindeki Adnan Menderes ve İnönü bulvarlarında sakinlik oluştu. Kıyı şeridindeki oturma grupları, oyun alanları, bisiklet ve yürüyüş yolları boş kalırken, Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray meydanlarında da sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar