Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu - Haberler
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Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu Yeni yıla Bolu'da giren tatilciler soluğu tabiat parklarında aldı Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde tatilci akınına uğradı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu

Yeni yıla Bolu'da giren tatilciler soluğu tabiat parklarında aldı

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde tatilci akınına uğradı.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde tatilci akınına uğradı. Yeni yıla Bolu'da giren tatilciler yılın ilk gününde doğayla iç içe vakit geçirmek için geldikleri Gölcük'te yağmurlu havaya rağmen keyifli vakit geçirdiler. Göl çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, bol bol fotoğraf çektirdi.

Ailesiyle birlikte Ankara'dan tatil için gelen Miray Akkuş, yeni yıldaki beklentisinin korona virüs salgının bitmesi olduğunu söyledi.

Hamit Akkuş ise, "Bolu doğasıyla çok güzel. Her sene mutlaka en az bir sefer uğramaya çalışıyoruz. Bir günlüğüne bile olsa burada havayı solumak çok güzel" ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu

Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu

Yeni yılın ilk gününde Gölcük'te tatilci yoğunluğu

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İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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