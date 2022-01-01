Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkanını açmadı.

Eskişehir'de bir önceki gece yılbaşı kutlamaları sebebiyle büyük yoğunluğun oluştuğu İsmet İnönü-1 Caddesi, yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan caddede birçok esnafın kepenk açmadığı görüldü. Resmi tatil olması sebebiyle şehir genelinde sessizlik hakim olurken, diğer işlek noktalarda da esnaf, dükkanlarını açmayıp tatil yaptı. - ESKİŞEHİR