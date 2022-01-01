Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkanını açmadı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yeni yılın ilk gününde çok sayıda esnafın öğle saatlerine kadar dükkanını açmadı.

Eskişehir'de bir önceki gece yılbaşı kutlamaları sebebiyle büyük yoğunluğun oluştuğu İsmet İnönü-1 Caddesi, yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerlerinden biri olan caddede birçok esnafın kepenk açmadığı görüldü. Resmi tatil olması sebebiyle şehir genelinde sessizlik hakim olurken, diğer işlek noktalarda da esnaf, dükkanlarını açmayıp tatil yaptı. - ESKİŞEHİR

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

Yeni yılın ilk gününde esnaf kepenk açmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title