Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)
01.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:00
Kızılay meydanında polislerin trafik denetiminden görüntüler ANKARA - 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kızılay meydanında polislerin trafik denetiminden görüntüler ANKARA - 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey