Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)
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Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)

01.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:00

Kızılay meydanında polislerin trafik denetiminden görüntüler ANKARA - 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kızılay meydanında polislerin trafik denetiminden görüntüler ANKARA - 2021'in ilk gününde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. (2)

Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)
Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)
Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)
Yeni yılın ilk gününde cadde ve sokaklar sessizliğe büründü (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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