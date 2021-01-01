Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?

01.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:21
Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?

2020 yılının bitmesiyle yepyeni bir seneye girildi. Koronavirüs nedeniyle bu sene yılbaşı eğlenceleri gerçekleşmedi ancak televizyonda birbirinden eğlenceli programlar yer aldı. 2020 yılına dair son notları sizler için derledik. Milli piyango kime çıktı, devretti mi? Televizyonda neler oldu? 2021 resmi tatil günleri hangileri?

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?Google Doodles 202 yılbaşı hatalısı düzeldi mi? 202 Google Doogle Yılbaşı hediyeleri nelerdir? Doodle tarihi nedir? 202 Doodle hatası giderildi mi?Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?Google Doodles 202 yılbaşı hatalısı düzeldi mi? 202 Google Doogle Yılbaşı hediyeleri nelerdir? Doodle tarihi nedir? 202 Doodle hatası giderildi mi?Google Doodles 202 yılbaşı hatalısı düzeldi mi? 202 Google Doogle Yılbaşı hediyeleri nelerdir? Doodle tarihi nedir? 202 Doodle hatası giderildi mi?Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli olduSon Dakika: Milli piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı!Son Dakika: Bugün 31 Aralık sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?Sosyal medyadaki uygunsuz video hayatını kararttı! Kazağından tanıdığı kadın eşi çıkınca soluğu mahkemede aldıSON DAKİKA! Bugün yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleriSondakika İzmir'de deprem mi oldu? 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Gülben Ergen Demet Özdemir Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Can Bartu Ryan Babel Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Türk Yılbaşı Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 00:25:34. #1.15#
title