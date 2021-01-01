Yeni Yılın İlk Günü'nden önemli detaylar: Milli piyango kime çıktı, devretti mi? TV'de, Youtube'da neler izlendi, sosyal medyada neler konuşuldu?

2020 yılının bitmesiyle yepyeni bir seneye girildi. Koronavirüs nedeniyle bu sene yılbaşı eğlenceleri gerçekleşmedi ancak televizyonda birbirinden eğlenceli programlar yer aldı. 2020 yılına dair son notları sizler için derledik. Milli piyango kime çıktı, devretti mi? Televizyonda neler oldu? 2021 resmi tatil günleri hangileri?