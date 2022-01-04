Yeni Yılın İlk Günlerine Kar ve Omicron Damgası

Amerika'da yeni yılın ilk günlerinde ülkenin doğu ve güneydoğu bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, Omicron da günlük ortalama vaka sayılarında 400 bin civarında seyretmeye devam ediyor. Ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız ayrıntıları aktarıyor.

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