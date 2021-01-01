Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
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Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

01.01.2021 14:14 | Son Güncelleme: 01.01.2021 14:18

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu, bazı vatandaşlar avluda namazlarını eda etti.

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yılın ilk cuma namazında vatandaşlar camileri doldurdu, bazı vatandaşlar avluda namazlarını eda etti. Kilis'te de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını kıldı. Tekye Camisinde vatandaşlar, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak yılın ilk cuma namazını eda etti.

Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı
Yeni yılın ilk cuma namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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