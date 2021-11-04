Yeni yılın ilk çeyreğinde İFM'ye taşınmalar başlayacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) inşaatların bitmeye başladığını belirterek, "2022'nin ilk çeyreğinde zannediyorum ilk taşınmalar başlar. Merkez Bankası binası da yıl sonunda bittiğinde tamamen aktif hale gelecek." dedi.

Aşan, Türkiye 2023 Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, finans sektörünün önümüzdeki dönem stratejilerine değindi.

Konuya birkaç cepheden bakılması gerektiğini belirten Aşan, teknoloji cephesinin her şeyi olduğu gibi bu alanı da hızla değiştirdiğini, daha da değiştirmeye devam edeceğini söyledi.

Aşan, teknoloji tarafında fintekler başta olmak üzere birkaç alanda gelişme yaşandığını ifade ederek, finteklerin epey yol aldığını, büyük ihtimalle daha da yol alacağını, dijital para, açık bankacılık gibi alanların da sistemi gerçekten derinden etkileyecek alanlar olduğunu kaydetti.

Peer-to-peer konusunun önemine işaret eden Aşan, şöyle devam etti:

"Mevduat, borçlanma gibi ilişkilerin bir kısmının artık bu bankacılık sistemi dediğimiz sistemin dışına çıkıp Peer-to-peer alanlarda gelişeceği de bir ihtimal. Diğer bir konu kripto meselesi. Bu konuda sistem üzerinde şu an da belirsizlik yaratıyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılıyor, o düzenleme inşallah kısa bir sürede gerçekleşir diye düşünüyoruz. O alanda da şöyle düşünüyorum, biz kriptoyla ilgili düzenlemeyi bugün yapacağız. Çok büyük ihtimalle 3 sene sonra yaptığımız düzenleme eskimiş olacak. Bir düzenleme daha yapacağız.

Sürdürülebilirlik meselesi ki bence sistem açısından asıl büyük meydan okuma ve tehlike orada. Şu artık net görüldü ki şu anda var olan finansal sistemin dünyada bu halde yürüyebilmesi mümkün değil. 2008, bunun tıkandığını gösterdi ama devletler araya girdiler, finansal sistemi bir miktar yüzdürmeyi becerdiler ama şunu gördük ki o dönemde finansal sistemi yüzdürmek üzere yapılan her şey, o finansal sistemi sürdürülmez kılan ne varsa onu biraz daha derinleştirdi."

Özellikle salgın döneminin tetiklemesiyle dünyada borçluluğun önümüzdeki dönemde bu halde sürdürülebilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Aşan, dolayısıyla bu borçlanmaya bir düzeltmenin muhakkak gerektiğini söyledi.

"Katılım finansın payını yüzde 12-13'lere çıkarmayı hedefliyoruz"

Göksel Aşan, mevcut küresel finans sistemine değinerek, "Sistem; artık birilerinin birilerine borç verip o borcun birkaç misli teminatı ondan alıp da borçlunun 'verdiğim teminatı kurtarmak üzere çalışmalıyım' diye yürüyebilecek bir sistem değil. Burada bir risk paylaşımı, o risk paylaşımı üzerinden bir finansman modeli önümüzdeki dönemin en önemli unsurlarından biri olacak." dedi.

Dünyanın her yerinde bankacılığın böyle çalışan bir sistem olduğunu belirten Aşan, finansal sistemin bankacılık dışına yayılmasının bankacılığı da rahatlatacağını, yükün çok büyük kısmının bankacılık üzerinde olduğunu söyledi. Aşan, bu durumun bankacılık sistemine de yardımcı olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İslami finans tarafında İFM'nin ciddi bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Mevzuata dair çalışmalar yürüyor. BDDK orada çok ciddi katkı veriyor. Biz de bir miktar katkı veriyoruz. Orada bizi de tatmin edecek, önümüzü açacak bir düzenleme geleceği kanaatindeyiz. Bu alana yabancı ilgisini artırmanın hukuksal altyapısını iyi kurgulamak lazım. İFM'nin içerisinde birtakım teşvikler olacak zaten."

Aşan, gelecek dönem toplam bankacılık sektörü içerisinde katılım finansın sistem içindeki payının hızlı bir şekilde yükseleceğini düşündüğünü ifade ederek, "Salgın olmasa 2 katına çıkarma hedefimiz vardı. Biz 2025 diye planlıyorduk. Belki 1-2 sene gecikebilir ama şu anda yüzde 7 civarında bu pay. Çok büyük ihtimalle yüzde 12-13'leri yakalayabileceğiz diye ümit ediyoruz. Böyle bir çabamız var." diye konuştu.

"2022'nin ilk çeyreğinde İFM'ye taşınmalar başlayacak"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, inşaatların bitmeye başladığı İFM'ye 2022'nin ilk çeyreğinde taşınmaların başlayacağını düşündüklerini belirterek, "Merkez Bankası binası da yıl sonunda bittiğinde tamamen aktif hale gelecek. Burada herkesin yavaş yavaş yerini ayırtması gerektiğini söylemiştim." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Finans Ofisi'nin Katar'ın başkenti Doha'da şube açmasına değinen Aşan, İslami finans alanında Malezya ve Katar ile iş birliği yapma girişimleri bulunduğunu bildirdi.

Aşan, "Katılım finans tarafıyla ilgili Körfez'den birkaç talep var. Bir şekilde Türkiye'ye katılım finans alanında girmek niyetindeler. O görüşmeler devam ediyor. Burada Dubai önemli. Biliyorsunuz bölgenin en önemli finans merkezi orası. Bu hafta da orayla ilgili bir temasımız olacak. Temasımız; artık ortaklık üzerinden mi olur, rekabet üzerinden mi olur, onu zaman gösterecek." diye konuştu.

Batı tarafından da büyük finansal kurumların ve ticaret finansmanı kurumlarının bölge merkezlerini bir şekilde buraya taşımalarını hedeflemeleri gerektiğini vurgulayan Aşan, "O yönde beni ümitlendiren birtakım görüşmeler var. İlk hedefin bence bu olması lazım. Orada 5 sene hedefi koymuştuk. Ancak 5 seneye bile kalmadan İstanbul'un avantajının burada bize zaman kazandıracağı düşünüyorum ve onu da temaslarımızda görüyorum." ifadelerini kullandı.

Aşan, İFM içerisinde finansal teknoloji şirketleri için özel bir alan bulunacağını, burasının finans ve teknoloji üssü olacağını belirterek, "İFM Tahkim de 2022 ortası gibi tamamlanmış olacak. İFM Tahkim Merkezi'ni de kuruyor olacağız. Finans mahkemeleri, tahkim merkezi ve İslami tahkim... Bunu da bir araya getirdiğimizde çok sağlam bir regülasyonu destekleyecek bir yapı oluşturmuş olacağız." dedi.

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