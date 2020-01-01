: Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

01.01.2020 02:49 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:51

Kırıkkale ve Niğde'de 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler, Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında doğan Leyla ve Nuh Özbağ çifti ile Merve ve Murat Kuşçu'nun kız bebeklerine altın taktı.

Vali Sezer ve Saygılı, burada hastane çalışanlarına ve tedavi gören hastalara karanfil verdi.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2019 yılını geride bıraktıklarını belirterek, güzel günlerin ve milletçe hüzün duydukları günlerinin olduğunu söyledi.

Türk milletinin yeni yılını kutlayan Sezer, 2020 yılının 2019 yılından her açıdan güzel bir yıl olması temennisinde bulundu.

Vali Sezer ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kırıkkale-Ankara kara yolu kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekipleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Sezer, ziyaretlerinde çalışan personele tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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