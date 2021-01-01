YENİ YILIN İLK BEBEKLERİ... (bülten)

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği 'Yunus Emre'

Malatya'da 2021'nin ilk bebeği, saat 00.03'te dünyaya geldi. Aile, bebeğe 'Yunus Emre' ismini verdi.

Malatya'da yeni yılın ilk bebeği Emre (26) ve Seher Tutal (24) çiftinin Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Saat 00.03'te dünyaya 2 kilo 800 gram ağırlığında gelen erkek bebeğe Yunus Emre ismi verildi. Yunus Emre bebeği kucağına almanın sevincini yaşayan Seher Tutal, 2021 yılının ilk bebeği olması nedeniyle mutlu olduğunu söyledi. Anne Tutal, 2'nci çocuklarını kucağına aldığını belirterek, "Yeni yılda çok mutluyum çocuğumu kucağıma aldım. Bugünleri geçirdik Allah'ın izniyle bu hastalık da biter. Çocuğumla daha mutlu ve mesut yaşar giderim inşallah. 2'nci çocuğum bu, adını Yunus Emre koyduk. Yeni yıl hayırlı uğurlu olsun. Bu salgın bir an önce bitsin, kurtulalım, çocuklarımızla mutlu mesut dışarıya çıkalım ve gezelim" dedi.

Kadın Doğum Uzmanı Eyüp Gökhan Turmuş ise yeni yılın ilk bebeğinin sağlığının çok iyi olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Yunus Emre bebekAnnesi Seher Tutal'dan detayAnne Seher Tutal röp.Uzman Eyüp Gökhan Turmuş röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Erzurum'un ilk bebeği Elisa

ERZURUM'da yeni yılın ilk bebeği 00.01'de dünyaya gelen Elisa bebek oldu. 2021 yılının ilk bebeğine sahip olan Habibe-Bayram Özdemir çifti çok mutlu olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Bebek Elisa-Bebek Elisa annesi ile birilkte-Anne Hasbibe'nin konuşması

Haber-Kamera Turgay İPEK ERZURUM,

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Denizli'de yeni yılın ilk bebeği 'Yiğit Efe' oldu

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla, 2021 yılında doğan ilk bebek Oya-Hüseyin Ekici çiftinin 'Yiğit Efe' isimli oğlu oldu.Denizli Devlet Hastanesi'nde Adem- Yaşar Ebru Oruç çiftinin saat 23.54'te kız bebeği dünyaya geldi. 'İkra' ismini verdikleri bebek, 2020'in son bebeği oldu. Yeni yılın ilk bebeği ise Oya- Hüseyin Ekici çiftinin bebeği oldu. Saat 00.05'te gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe 'Yiğit Efe' ismi verildi. Yiğit Efe bebek, normal doğum olarak 3 kilo 520 gram olarak dünyaya geldi.Anne Oya Ekici, yeni yıla güzel bir hediye alarak girdikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Bebeğini sağlıklı olarak kucaklarına almanın sevincini yaşadıklarını belirten Ekici, 2021 yılının ilk bebeğini dünyaya getirdiğim için çok mutluyum. İnşallah yeni yıl ailem ve tüm dünya için mutlu ve huzurlu olarak geçer dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Hastaneden detay görüntü-Yeni doğan ünitesinde detay-2021'in ilk bebeği Yiğit Efe'den detay-Anne Oya Ekici'den detay-Oya Ekici ile röportaj-2020'nin son bebeği İkra'dan detay-Anne Yaşar Ebru Oruç'tan detay-Anne Yaşar Ebru Oruç ile röportaj

Haber-Kamera Deniz TOKAT DENİZLİ,

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Mardin'de 2021'in ilk bebeği doğduMARDİN'de 2021 yılının ilk bebeği Münevver (29) ve Vedat (28) Tari çiftinin ikinci kızları oldu. Mardin'de 2021'in ilk bebeğini dünyaya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Münevver Tari, henüz isim düşünmediklerini söyledi. Mardin'de 2021'in ilk bebeği 00.03'te Mardin Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Münevver Tari'nin, 3 kilo 400 gram ağırlığında sağlıklı bir kız çocuğu oldu. İkinci kez kız bebekleri olan Münevver ve Vedat Tari çifti, kentte 2021'in ilk bebeğine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bebeğe henüz bir isim düşünmediklerini ifade eden Münevver Tari, 'Eşimle birlikte kızımıza güzel bir isim vereceğiz. Çok mutluyum. Mardin'de 2021'in ilk bebeğini dünyaya getirdik" diye konuştu.

Mardin Devlet Hastanesi Doğum Servisi Doktoru Büşra Durmaz da anne ve bebeğin sağlığının yerinde olduğunu dile getirerek, 2021'i mutlu bir şekilde karşıladıklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı