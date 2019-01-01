Yeni Yılın İlk Bebeğine İstiklal Şairi "Mehmet Akif"İn İsmi Verildi

Erzurum'da Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine, İstiklal şairi "Mehmet Akif"in ismi verildi.

Kent merkezinde yaşayan Selma ve Özkan Akın çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde saat 00.01'de dünyaya gelen Akın çiftinin bebeği, 51 santimetre boyunda ve 3 kilo 200 gram ağırlığında doğdu.

2019'un ilk saatlerinde dünyaya gelen "Mehmet Akif" bebek, Akın ailesine büyük sevinç yaşattı.

Mehmet Akif bebek ve ailesini, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş ile0 kentteki sağlık yöneticileri ziyaret etti.

Uzunkaya, aileyi tebrik ederek, "Yeni yılın bebeğinin vatana ve millete hayırlı evlat olmasını ve İstiklal şairimiz Mehmet Akif gibi vatansever olmasını diliyorum." dedi.

Bebeğe altın hediye eden Celal Uzunkaya, anne ve babaya ise çeşitli hediyeler verdi.

Vali Memiş ise bebeği bir süre sevdikten sonra aileyi tebrik edip, baba Özkan Akın'a eşine ev işlerinde ve çocuğa bakma konularında yardımcı olması tavsiyesinde bulundu.

İl Sağlık Müdür Vekili ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gürsel Bedir de Akın çiftinin mutluluklarının daim olmasını dileyerek, 2019 yılının ilk bebeğinin sağlıklı olarak doğumunu gerçekleştiren Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi doktor ve hemşirelerine teşekkür etti.

Anne Selma Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeklerine özellikle "Mehmet Akif" ismini verdiklerini belirterek, "Mehmet Akif Ersoy'u çok seviyoruz. İlk bebeğimiz, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Özkan Akın da çok mutlu olduğunu, Mehmet Akif Ersoy'u ailecek çok sevdiklerini anlatarak, "Allah herkese evlat sahibi olmayı nasip etsin. 29 Aralık Mehmet Akif'in ölüm yıl dönümüydü. Biraz zaman geçse de az bir arayla biz de bu şekilde İstiklal şairimizi anmış olduk." diye konuştu.

Kaynak: AA