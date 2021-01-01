Yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi

Muğla'da yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi.

Sinem Hep, Menteşe ilçesinde özel bir hastanede, yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi.

"Asya" ismi verilen 3 kilo 385 gram ağırlığındaki bebek, kentte yeni yılın ilk bebeği oldu.

Baba Seyhan Hep, AA muhabirine, sağlıklı dünyaya gelen bebeklerinin yeni yılda kendilerine umut olduğunu söyledi.

Asya'nın ikinci çocukları olduğunu belirten Hep, "Bir oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum gerçekleşti. Yeni yıl hayırlara vesile olsun. İnşallah 2021 sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olur." dedi.

Hep, eşinin salgından dolayı zorlu hamilelik dönemi geçirdiğini, bebeklerinin sağlıklı doğmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç