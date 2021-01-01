Yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi
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Yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi

01.01.2021 04:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:10

Muğla'da yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi.

Muğla'da yeni yılın ilk bebeğine "Asya" ismi verildi.

Sinem Hep, Menteşe ilçesinde özel bir hastanede, yılın ilk dakikalarında normal doğumla kız çocuğu dünyaya getirdi.

"Asya" ismi verilen 3 kilo 385 gram ağırlığındaki bebek, kentte yeni yılın ilk bebeği oldu.

Baba Seyhan Hep, AA muhabirine, sağlıklı dünyaya gelen bebeklerinin yeni yılda kendilerine umut olduğunu söyledi.

Asya'nın ikinci çocukları olduğunu belirten Hep, "Bir oğlumdan sonra bir kızım oldu. Mutluyum. Sağ salim doğum gerçekleşti. Yeni yıl hayırlara vesile olsun. İnşallah 2021 sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl olur." dedi.

Hep, eşinin salgından dolayı zorlu hamilelik dönemi geçirdiğini, bebeklerinin sağlıklı doğmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Yeni yılın ilk bebeğine 'Asya' ismi verildi
Yeni yılın ilk bebeğine 'Asya' ismi verildi
Yeni yılın ilk bebeğine 'Asya' ismi verildi
Yeni yılın ilk bebeğine 'Asya' ismi verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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