Yeni Yılın İlk Bebeği Doğdu

Samsun'da yeni yılın ilk bebeği Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Yaklaşık bir yıl önce evlenen Hakan (24) ve Sevgi Bayraktar (18) çiftinin ilk çocukları olan Nehir Bayraktar, Samsun Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.04 sularında dünyaya geldi.

Sevgi Bayraktar, Canik ilçesine bağlı Gölalan Mahallesi'nde sancısının başlaması üzerine söz konusu hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından doğuma alınan Sevgi Bayraktar, saat 00.04'te normal doğumla 3 kilogram ağırlığında, 50 santimetre boyunda bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bayraktar, doğum sonrası yaptığı açıklamada mutluluğunu dile getirerek, "Çok mutluyum ne söyleyeceğimi bilemiyorum. İlk bebeğimiz. İsmini 'Nehir' koyduk. Sağlıklı bir bebeğimiz oldu." diye konuştu.

Babaanne Menşure Bayraktar ise "Gelinimin sancıları artınca köyden hastaneye getirdik. Torunumuz dünyaya geldi. Çok sevinçliyiz. Torun sahibi oldum. Çok heyecanlıyım. Oğlumdan ilk torunum." ifadelerini kullandı.

Yeni yılın ilk bebeğine altın takan Vali Osman Kaymak ve İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, anneyi tebrik etti. Kaymak, bir süre bebeği kucağına alarak sevdi.

Ziyarete İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Eda Türe, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Vali Kaymak, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Şehit Recep Tokur Polis Merkezi ile Jandarmaya da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA