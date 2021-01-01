Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı
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Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı

01.01.2021 02:17 | Son Güncelleme: 01.01.2021 02:21
Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakımlarında yeni yılı çalışarak karşılayan sağlık çalışanları, 4 günlük kısıtlamada evde kalanlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

MERSİN Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs yoğun bakımlarında yeni yılı çalışarak karşılayan sağlık çalışanları, 4 günlük kısıtlamada evde kalanlara, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım görevlisi hemşireler Ayşe Nur Peksoy Şahin (24) ile Mustafa Can (30), yeni yıla girerken daha sağlık bir yıl için herkesten fedakarlıkta bulunmalarını istedi. Koronavirüs Yoğun Bakım Servisi'nde 1 yıldır gönüllü çalışan 5 yıllık hemşire Ayşe Nur Peksoy Şahin, 9 aydır pandeminin en başından bu yana gönüllü olarak yoğun bakımda çalıştığını belirterek, "Bu süreç çok zor bir süreç. Yeni yıl da bizim için umut, sağlık, huzur, en çok da kovidin gitmesini istiyorum. Bu nedenle evde eşimle bile izolasyon kurallarına uyuyoruz. Temennim insanlar biraz daha duyarlı olsun. Bizler Kovid Yoğun Bakımda çalışırken, şifa dağıtırken şu anda evlerinde yeni yılı karşılarken lütfen sosyal mesafelerine dikkat etsinler, maske ve hijyen kurallarına uysunlar ki gelecekte sağlıklı günler bizi beklesin" dedi.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan 10 yıllık hemşire Mustafa Can da, yaklaşık 9 aydır gönüllü olarak görev yaptığını ifade ederek, "Hastalığın bitmesi için insanların kurallara, sosyal mesafeye, hijyene dikkat etmesi için çağrıda bulunmak istiyorum. Bu dikkat bizim çalışmamızı daha da rahatlatacaktır" diye konuştu.

Sağlık mesleğinin tatilinin olmadığını kaydeden Mustafa Can, "Resmi tatiller olmak üzere insanların yılbaşını karşıladığı bugünde bizler burada nöbetteyiz. Evdeki insanların özellikle kapalı ortamlarda bir araya gelmemeleri, mesafeye dikkat etmeleri hem bizim için hem onlar için en iyisi olacaktır. Mesafe, hijyen bunlar olmadığı takdirde bu hastalık bitmeyecek" ifadelerini kullandı.


Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı
Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı
Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı
Yeni yılı yoğun bakımda karşılayan sağlık çalışanlarından uyarı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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