FATİH, İSTANBUL (İHA) - Yeni yılı Sarayburnu'nda buz gibi havada denize girerek kutladılar

İSTANBUL - Fatih Saraybunu'nda yıllardır yaz kış demeden denize giren ' Sarayburnu Fatihleri' yeni yıla buz gibi havada denize girerek 'merhaba' dedi.

Fatih Sarayburnu'nda yaz kış demeden denize giren ve ' Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen grup, 2022 yılına denizde 'merhaba' dedi. Yaşları 40 ile 56 yaş arasında olan grup üyeleri, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Yeni yıla denizde yüzerek giren Yüksel Sönmez, "2022 yılının tüm dünyaya ve Müslüman ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Devamlı her sene biz bunu yapıyoruz. Her yılbaşı burada denize giriyoruz. Biz zaten Sarayburnu fatihleri olarak 365 gün burada denize giriyoruz. Su bizim için bir şifadır" dedi.

Denize girenlerden Mehmet Özten ise, "Sarayburnu fatihleri ile birlikte, 9 yıldır 365 gün sürekli olarak suya giriyoruz. 2021 yılı korona nedeni ile biraz sıkıntılı geçti, ama şifa bulmak için biz denize girmeyi tercih ediyoruz" dedi.