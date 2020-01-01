Yeni yılı maden ocağında karşıladılar

01.01.2020 00:54 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:31

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kömür ocağında çalışan işçiler, yerin metrelerce altında pasta keserek yeni yılın gelişini kutladı.

İlçeye bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden şirketine ait kömür ocağında, 16.00-00.00 vardiyasında tamir tarama ve tahkimat işinde çalışan maden işçileri, girdikleri ocakta ahşap direk ve kalaslardan oluşturdukları masa başında toplandı.

İşçiler, masalarındaki "Madencilerin yeni yılı kutlu olsun. Hoş geldin 2020" yazılı pastayı kesmelerinin ardından birbirlerine pasta ikram ederek, yeni yılda maden ocaklarında kazasız üretim temennisinde bulundu.

Maden işçisi Şerafettin Kuyumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 24 yıldır madenlerde çalıştığını söyledi.



Maden ocağında çalışmanın zorluğunu insanlara anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini ve yer altına girildiğinde maden işçisinin nasıl çalıştığının görülebileceğini ifade eden Kuyumcu, şöyle konuştu:



"Benim tavsiyem, gençler okusunlar ve adam olsunlar, madene girmesinler. Maden ocağında mesai arkadaşlarımızla yeni kutlamak hem hüzünlü hem sevinçli. Çünkü yer altındasın ve ailenden ayrısın ama arkadaşlarınla berabersin. Yeni yılı beraber geçiriyorsun burada. Bambaşka bir duygu. Bizler evden çıkarken helalleşerek çıkıyoruz. Çünkü geri dönüşün garanti değil ve tamamen Allah'a kalmış. Belki dönersin, belki dönemezsin. Akşam eve gittiğinde uzaktan, gurbetten gelmiş gibi evdekiler sevince kapılıyor."

Maden ocağında yeni çalışmaya başlayan Faruk Özbay (24) ise "Yerin altı dışarıya benzemiyor. Gece ve gündüzü farklı. Daha önce gurbette ailemden ayrı yaşamıştım. Yeni yıla maden ocağında giriyorum. Ailem dışarıda, ben yerin altında. İnsanın içerisinde bir burukluk oluyor ama yapacak bir şey yok. Sonuçta herkes ekmek parası için çalışıyor." dedi.

Kaynak: AA