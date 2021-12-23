Yeni yılı erken kutladılar

Balayı için gittikleri Maldivler'den ayağının tozuyla davete katılan Ivana Sert ve eşi Sezer Demirci, mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaştı. Rüya gibi bir balayı geçirdiğini belirten Sert, "Sezer'i ilk gördüğümde evleneceğimi anlamıştım. O kadar emindim. Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi kocam hayalimi gerçekleştirdi" dedi. Bir kız çocuğu fikrine de sıcak baktığını açıklayan Sert, "Oğlum Ateş'ten sonra bir kız da kulağa hoş geliyor. Kızım olsa Türkiye'nin stil ikonu olur " diye konuştu.

Güzel sunucu Özlem Yıldız davette göze çarpan isimler arasındaydı. Yeni yıla bekar bir şekilde oğluyla gireceğini belirten Yıldız, "2022'ye gönlüm boş giriyorum" dedi. Mekanın konseptine uygun Zebra şeklinde bir pastanın kesildiği gecede davetliler hep birlikte "Sağlıklı, neşeli bir yıl" dilediler. Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasının yanı sıra göz alıcı ambiyansa sahip olan mekanda konuklar müzik ve lezzet dolu bir gece yaşadı.

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