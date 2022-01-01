Yeni yılı denizde karşıladılar - Haberler
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Yeni yılı denizde karşıladılar

Yeni yılı denizde karşıladılar
AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adını veren grup üyeleri, ateş yakarak müzik eşliğinde eğlendi.

Gruptakiler daha sonra 2021'in son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.

Mehmet Doğan, grup olarak 22 yıldır denize girdiklerini ve sağlıklı yaşadıklarını ifade ederek, herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu ve üşümediklerini kaydeden Doğan, "Yeni yılı denizde karşılamak bambaşka. Antalya'yı temsil ediyoruz artık bu şekilde her yıl." dedi.

Su Yalın ise Antalya'da yılbaşı gecesi ilk kez denize girdiğini belirterek, "Yarın da Saklıkent'te kardan adam yapmaya gideceğim. Su çok güzel ve sıcaktı. Denizden çıkmak istemedim." diye konuştu.

Yeni yılı denizde karşıladılar

Yeni yılı denizde karşıladılar

Yeni yılı denizde karşıladılar

Yeni yılı denizde karşıladılar

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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