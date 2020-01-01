Yeni yılı denizde karşıladılar
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Yeni yılı denizde karşıladılar

Antalya'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

01.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:30
Yeni yılı denizde karşıladılar

'da bir grup vatandaş yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.

Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize girenler" adı veren gruptakiler, ateş yakarak eğlendi. Gruptakiler daha sonra 2019'un son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi.

Gruptakilerden Abdullah Kurt, 2020'nin mutluluk getirmesini temenni ederek, kendilerinin her gün denize girdikleri için üşümediklerini ve deniz suyu sıcaklığının da gayet iyi olduğunu söyledi.

Erol Dağlı ise mevsimin kış ve saatin geç olmasına rağmen deniz suyunun çok güzel olduğunu ifade etti.

Dağlı, 2020 yılının herkese mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

Kaynak: AA

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: Yeni yılı denizde karşıladılar
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