Yeni Yılda Nitratlı Gübre Takip Edilecek
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Gübre Takip Sistemi ile alakalı, "Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Gübre Takip Sistemi ile alakalı, "Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com