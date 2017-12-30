Yeni Yılda Nitratlı Gübre Takip Edilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Gübre Takip Sistemi ile alakalı, "Sistem, nitratlı gübrelerin el yapımı patlayıcı yapımında kullanılması durumunda hem kullanılan gübrenin tespitinde hem de suçluya erişimde kolaylık sağlayacak." dedi.