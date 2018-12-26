Yeni Yılda Emekliyi 541 TL Zam Bekliyor

Emekli maaşları kaç lira olacak sorusunun cevabı büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emekli 2019 yılında kaç lira maaş alacaklarını araştırıyor. Emekli maaşını belirleyecek olan asıl kriter ise enflasyon oranı. Herkesin merak ettiği tek bir konu var, o da Aralık ayı enflasyon verilerinin maaşlara nasıl yansıyacağı…

ARALIK AYI ENFLASYONU BEKLENİYOR

Temmuz-Kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 10,65 çıktı. Emekli maaşına doğrudan etki edecek olan enflasyon oranının belirlenmesi için tek bir ay kaldı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardındanyapılacak zam oranı da netleşecek. Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak.

541 TL ARTIŞ BEKLENİYOR

2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10,65, memur emeklilerinde yüzde 11,15 olacak. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR'luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.