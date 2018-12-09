Yeni Yılda Aynı Şevkle Çalışmayı Hedefliyoruz"

AMASYA(AA) - Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, belediye meclisi olarak 2019 yılında da aynı şevk ve dayanışmayla ilçeye hizmet etmeyi hedef edindiklerini söyledi.

Suluova Belediye Meclisi, 2018 yılının son toplantısını, Belediye Başkanı Üçok yönetiminde yaptı.

Üçok, mecliste yaptığı konuşmada, 2018 yılı meclis çalışmalarını değerlendirdi.

Meclis çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini ve kararların yüzde 95'inin oy birliğiyle alındığına işaret eden Üçok, şöyle konuştu:

"Belediye meclisleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin yereldeki bir modelidir. Birçok yönetmelikten, imara düzenlemelerine kadar akla gelebilecek belediyeyi ve ilçeyi ilgilendiren tüm hususlarda yetkili olan belediye meclisidir. Yereldeki bu meclislerin ayrı önemi vardır. Meclis olarak, Suluova'mızda önem taşıyan birçok kararlara imza attık. Şehir meydanının oluşturulması, yeni yolların açılması, imar revizyonunun yapılması, binalarla ilgili estetik komisyon kurulması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde belediye başkanının yetkilendirilmesi, kardeş şehir protokolünün imzalanması gibi bu çalışmalar Suluova Belediye Meclisimizin aldığı önemli kararlardır."

Üçok, 2019 yılında da hedeflerinin aynı şevk ve dayanışma ile ilçeye hizmet etmek olduğunu sözlerine ekledi.