Yeni yıla yenilenmiş bir ciltle girin...Dermatolog Dr. Neslihan Dolar yazdı

'CİLDİNİZ NE KADAR GÜZEL' İLTİFATLARINA HAZIR OLUN!Yeni yıla girerken medikal bakımlarla daha ipeksi ve parlak bir cilde kavuşabilirsiniz.

'CİLDİNİZ NE KADAR GÜZEL' İLTİFATLARINA HAZIR OLUN!

Yeni yıla girerken medikal bakımlarla daha ipeksi ve parlak bir cilde kavuşabilirsiniz. Doktor kontrolünde yapılan bu bakımlarda kullanılan peeling sistemleri cildinizi ölü tabakalardan arındıracak, radyofrekans enerji ve bazı ışıklar da cildinizin ışıltısını geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Ancak burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, cilt tipinize uygun bakımın dermatoloğunuz tarafından belirlenmesi olmalıdır.

Yılbaşı ve özel günlerde ciltte anında etki gösteren, doktor kontrolünde yapılan özel bir medikal bakımla makyajsız bile makyaj ışıltısına kavuşabilirsiniz. Bu özel bakım cildi temizler, ölü tabaklardan arındırıp matlığını alır. Ultrasound ve radyofrekans enerjinin de yardımıyla iğnesiz cildin en alt tabakalarına kadar ulaşan özel solüsyonların bu katmanları derinlemesine nemlendirip canlandırması ve onarmasıyla lekeler, özellikle mimik çizgileri kaybolurken cilt sıkılaşır ve toparlar. Daha parlak, daha genç ve sağlıklı görünürsünüz.

MATLAŞAN VE KALINLAŞAN CİLDİ SOYMAK GEREK!

Yaz sonrası güneşin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen ve kırışan ciltleri; sadece sonbahar ve kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkündür. Meyve asitleri kullanılarak yapılan kimyasal peeling deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen ajanlar; deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır. Doktor tarafından uygulanan bu yöntemle; ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. En az senede bir defa tüm ciltlerde uygulanabilecek olan bu yöntemle yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir, daha parlak ve gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.

DEKOLTE SEVENLERE MEZOLİFTİNG

Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken; mezolifting yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolifting yöntemiyle; yaz boyunca güneş, nem ve sıcaktan etkilenmiş cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni ve sağlıklı bir görünümle adım atabilirsiniz. Mezolifting; stres, hava kirliliği, güneşin zararlı ışınları ve geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği, deri altına ufak iğneler yardımıyla enjekte edilir. Yüz, boyun, dekolte ve özellikle el bölgesinde oluşan kırışıklıkları ve yaşlanma etkilerini geriletir. Sigara ve alkol kullanımından da zarar gören cildin yeniden yapılanmasını sağlar.

GENÇLİK LAZERİ İLE GENÇ KALIN

Yeni yılda kendinize gençlik lazeri hediye edin. Böylelikle yılları geri sarabilir ve yaşınızı sardığınız yılda sabitleyebilirsiniz. Gençlik lazeri Amerika'da 20 yıldır uygulanan ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi olan bir uygulamadır. Yaydığı ışıkla cildinizdeki yaşlılık genlerinizi baskılar. Bu yöntem oluşmuş lekeler, kılcallar, ince çizgiler ve sarkmalarda da başarıyla kullanılmaktadır.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA FLAŞ AYDINLIK

Göz altınız mor ve çukur ise bunu kapatamayacağım diye çok da üzülmeyin. Redermalizasyon aşısı yaparak yani derimizin dermis dediğimiz alt tabakasını yeniden yapılandırarak hızlı bir şeklide yüz ve göz altı bölgesinde aydınlanma ve sıkılaşma elde edebiliyoruz. Flaşdolgu uygulaması tüm yüze ve göz altına uygulanabilir. Uygulamadan hemen sonra etki başlar ve 4 saat kadar kısa sürede pik seviyeye ulaşır. Ciltte nemlenme, parlaklıkla birlikte yorgun yüz ve göz altı görünümünün düzeltilmesi, renkte açılma hızlıca görülür.

Kaynak: Hürriyet