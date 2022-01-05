ŞANLIURFA (İHA) - Yeni yıla, yeni evlerinde girdiler

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, harabe bir evde yaşam mücadelesi veren 6 nüfusla Küçükyılmaz ailesi, hayırseverlerin desteğiyle yeni yıla yeni evlerinde girdi.

İlçenin Camikebir Mahallesi'nde engelli eşi ve 4 çocuğuyla harabe bir evde zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren anne İmhan Küçükyılmaz ve ailesini fark eden hayırsever vatandaşlar, durumu İlçe Belediyesi ve yardım kuruluşlarına bildirdi. Ailenin zor şartlar altında yaşam mücadelesini fark eden ilçe Belediyesi, Hayrat Vakfı, İyilik Sensin Platformu ve iyiliğe koşanlar ekibi işbirliğiyle ailenin yaşadığı harabe ev yıkılarak, yerine yeni bir ev yapıldı. Yeni yılın girmesiyle birlikte inşaatı biten evin içini de A'dan Z'ye yerleştiren hayırseverler, aileye yeni yıl sürprizi yaptı.

Oturma odasında, çocuk odalarına, yatak odası ile mutfak eşyalarına kadar gerekli olan malzemeleri yerleştiren hayırseverler, daha sonra aileyi eve getirerek, sürpriz yaptı. Karşılarında düşenmiş ve yepyeni evlerini gören Küçükyılmaz ailesi, duygulu anlar yaşadı. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamayan anne İmhan Küçükyılmaz, katkı sunan herkese teşekkür etti.

'Çocuklarıyla birlikte çok mutlu olduklarını söyleyen anne İmhan Küçükyılmaz," Evimi baştan sona her şeyi yaptılar, bugünde evin içini döşemişler bana güzel bir sürpriz yaptılar. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum, koltuk takımı, çocuk odalarını her şeyi yapmışlar. Çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum, böyle bir evi rüyamda bile görseydim inanmazdım. Bana yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum" dedi

Hayrat İnsani Yardım Genel Başkan Yardımcısı Adnan Haydaroğlu, "Geçen sene Şanlıurfa Siverek'ten bir mağdur ailemizin haberi bize gelmişti, biz de bu aileyi araştırdık. Ailenin evinin olmadığını, daha doğrusu harabe bir evde yaşadıklarını tespit ettik. Sağolsun İlçe Belediyesinin katkılarıyla, biz bu evi yeniden inşa ettik. Maalesef ailenin evin içinde barınacağı eşyası da yoktu, bugünde bu yeni yılda biz bu aileye bir sürpriz yaptık. Hem mobilya, hem gıda malzemesi çocuk odası çalışma masası gibi benzeri birçok malzemeyi kardeşlerimize getirdik ve yerleştirdik ve ailemize güzel bir sürpriz yaptık. Biraz önce o heyecanı ailemizle birlikte yaşadık ve gördük.