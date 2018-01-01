Yeni Yıla Tipide Girdi

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, yeni yıla gittiği Güney İlçelerinden dönerken yakalandığı kar ve tipi altında girdi. Karayolunda bir süre mahsur kalan Taşkesenlioğlu'nun imdadına karayolları ekipleri yetişti.



AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu her fırsatta ilçe ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlar ile bir araya geliyor. Yılın son gününü Güney İlçelerine ayıran Taşkesenlioğlu, Hınıs, Tekman ve Karayazı'ya giderek ilçe teşkilatları ile görüşüp vatandaşların sorunlarını dinledi.



Sabah saatlerinde Hınıs'ya giden AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, geçtiğimiz ay yapılan ilçe kongresinin ardından görev alan yöneticiler ile bir araya gelerek 2019 yılı için planlamalar yaptı. Ardından ilçe esnafı ve STK'ları gezen Taşkesenlioğlu, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Hınıs Osmanlı Ocakları Derneğine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ardından Tekman İlçesine geçen Taşkesenlioğlu, ilçe teşkilatları ile 2019 yılı için istişareler yaptıktan sonra Tekman Kaymakamı Kayyum Belediye Başkanı Kemal Karahan'ı makamında ziyaret etti. İlçedeki yatırımların görüşüldüğü ziyarette yeni yılda ki projeler ele alındı. İlçedeki taziye evlerini de ihmal etmeyen AK Partili vekil, kanaat önderleri ile görüşmesinin ardından Tekman Anadolu İmam Hatip Lisesinde yenilenen kütüphane, bilgisayar sınıfı ve sinema salonunda incelemelerde bulundu.



Ardından uzun zamandır su sıkıntısı çeken ve Taşkesenlioğlu'nun girişimleri ile çözüme kavuşan Tekman Geçit Mahallesi Hasanağa Mezrasına geçildi. Yoğun bir ilgi ile karşılanan Taşkesenlioğlu, taziye ziyaretlerinin ardından Karayazı'ya hareket etti.



Karayazı İlçe Teşkilatı ile bira raya gelen Taşkesenlioğlu, 2019 yılı için planlamalar yaptıktan sonra Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Yeni yılın ilk dakikalarını Mehmetçikler ile geçiren AK Partili vekil evlerine konuk olduğu vatandaşlar ile hasbihal ettikten sonra gece geç saatlerde dönüş için yola çıktı.



Erzurum yolunda kar ve tipinin bastırması ile mahsur kalan Taşkesenlioğlu'nun imdadına karayolları ekipleri ile Karayazı Belediyesi elemanları yetişti. Yoğun çabalar sonucu gece 02: 30 civarı yolun açılması ile Erzurum'a varan Taşkesenlioğlu, yol üzerinde kontrol noktalarında görev yapan emniyet teşkilatı mensuplarını da ihmal etmedi. Polis noktalarındaki personelin yeni yıllarını kutlayan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Emniyet teşkilatımız bu karda kışta gece gündüz demeden vatandaşın huzuru için görev yapıyorlar" dedi.



Yeni yılın ilk dakikalarında kar yağışı ve tipiye yakalandığını belirten Taşkesenlioğlu, "Güney ilçelerimiz ziyaret ederek 2019 yılı içinde yapılacak seçimler öncesi planlamalar yaptık. Bu arada vatandaşlarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinleyip notlar aldık. Her fırsatta ilçeleri gezerek bir yandan hükümetimizin yatırımlarını takip ediyor diğer taraftan halkın içine girerek istişarelerde bulunuyorum. Bizlerin asli görevi vatandaşlarımıza hizmettir. bu ziyaretlerimiz esnasında ağır kış koşullarının yaşandığı bölgemizde sıkıntı çekebiliyoruz ama inanın aldığımız dualar hepsine bedeldir" diye konuştu. - ERZURUM