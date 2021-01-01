Yeni yıla sessiz girildi (2)
Kızılay Meydanından drone görüntüleri Kızılay Meydanından görüntüler Atatürk Bulvarında seyreden araçlar Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler Ulus Meydanından drone görüntüleri Ulus Meydanından görüntüler Trafik ekiplerinin denetimiANKARA - Başkentte...
Kızılay Meydanından drone görüntüleri
Kızılay Meydanından görüntüler
Atatürk Bulvarında seyreden araçlar
Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri
Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler
Ulus Meydanından drone görüntüleri
Ulus Meydanından görüntüler
Trafik ekiplerinin denetimi
ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi. Ulus Meydanı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı