Yeni yıla sessiz girildi (2)
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Yeni yıla sessiz girildi (2)

01.01.2021 02:56 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:03

Kızılay Meydanından drone görüntüleri Kızılay Meydanından görüntüler Atatürk Bulvarında seyreden araçlar Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler Ulus Meydanından drone görüntüleri Ulus Meydanından görüntüler Trafik ekiplerinin denetimiANKARA - Başkentte...

Kızılay Meydanından drone görüntüleri

Kızılay Meydanından görüntüler

Atatürk Bulvarında seyreden araçlar

Sıhhiye Hitit Heykelinden drone görüntüleri

Sıhhiye Hitit Heykelinden görüntüler

Ulus Meydanından drone görüntüleri

Ulus Meydanından görüntüler

Trafik ekiplerinin denetimi

ANKARA - Başkentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla sakin girildi. Ulus Meydanı ve çevresinde sessizlik hakim oldu.

Yeni yıla sessiz girildi (2)
Yeni yıla sessiz girildi (2)
Yeni yıla sessiz girildi (2)
Yeni yıla sessiz girildi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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