Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin

24.12.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:09
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin

Yeni yıla sayılı günler kaldı.

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 31 Aralık'ta başlayıp 4 Ocak'ta bitecek kısıtlama öncesi yılbaşı programları ve toplu eğlenceler pandemi sebebiyle iptal edildi. Kayak turizminin önde gelen merkezlerinde de konaklayan tatilcilerin pistlerde kayak yapıp yapamayacağı netlik kazanmayınca vatandaşlar termal ve sağlık hizmetlerinin verildiği merkezleri tercih etmeye başladı.

Yalova'nın Termal ilçesinde 60 bin metrekare arazi üzerine kurulu Türkiye'nin önde gelen güvenli turizm sertifikalı termal tesislerinden biri olan Terma City, kişiye özel doğa içerisinde 250 ile 500 mekrekare tek kat ve dubleks daire konseptli konaklama imkanlarıyla pandemi döneminde vatandaşlara konforlu tatil imkanı sunmak için sınırlı sayıda misafir kabul ediyor.

Yalova Terma City İşletme Müdürü Mustafa Hügül dev tesisin bu yıl müşterilerine sadece sağlık vereceğini belirterek, "Terma City tesislerinin, İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği önlemler öncülüğünde, kültür turizm, sağlık ve ulaştırma bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan Covid-19 hijyen ve konaklama uygulamaları kapsamındaki eylem planını hazırlayan ve uygulayan tesislerin başında geldiğini söyledi.

Yönetim olarak bu yıl 31 Aralık ve 4 Ocak tarihleri arası konaklama paketinde geçen yıla oranla özel bir düzenleme yaparak yüzde 30 seviyelerin de indirim yaptıklarının altını çizen Hügül, "Terma City bu yıl size sadece sağlık vadedecek" diye konuştu. - YALOVA

Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin
Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Aslı Tandoğan Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni yıla sadece termal sağlıkla girin | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:25:19. #1.15#
title