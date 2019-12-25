Yeni yıla özel 'İndirim Panayırı'
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Yeni yıla özel 'İndirim Panayırı'

, / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, 'İndirim Panayırı' hazırladığını duyurdu.

25.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:39
Yeni yıla özel 'İndirim Panayırı'
, / Yeni yılda indirimli fiyatlara alışveriş yapmak isteyenler için Venezia Mega Outlet, 'İndirim Panayırı' hazırladığını duyurdu.

Dünyaca ünlü markaların outlet mağazalarını 'un 'na taşıyan Venezia Mega Outlet, yeni yılı, 28 -  5 Ocak tarihlerinde düzenleyeceği İndirim Panayırı ile karşılayacağını açıkladı.

Açıklamada, yılbaşı döneminde 9 gün sürecek İndirim Panayırı'nın, ziyaretçilere hem kendileri hem de sevdikleri için alacakları hediyelerde cazip fiyat teklifleri sunulduğu ifade edildi. İndirim Panayırı'nın, Venezia Mega Outlet metro katında gerçekleşeceği bildirildi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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