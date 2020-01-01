Yeni yıla köy ziyaretleri yaparak girdi

01.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 08:19

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yeni yıla girerken gece boyunca görev yapan polis ve jandarma personelini ziyaret edip tarafik kontrolü uygulamalarına katıldı.



Eksi 5 derecelik soğuk havaya rağmen vatandaşların huzuru için görev yapan jandarma ve polis ekiplerini Kontrol noktasında ziyaret eden Kaymakam Abbasoğlu, ekiplerin yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Abbasoğlu, araçla seyahat eden vatandaşlarda sohbet edip yeni yıllarını kutladı.



Abbasoğlu, daha sonra ilçeye bağlı köyleri Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ile birlikte ziyaret ederek taleplerini dinledi ve yeni yıllarını kutladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA