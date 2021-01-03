Yeni yıla "drift" yaparak giren çekici sürücüsüne ceza
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Yeni yıla "drift" yaparak giren çekici sürücüsüne ceza

03.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 03.01.2021 09:50
Yeni yıla

İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşında "drift" yapan çekici sürücüsünün ehliyetine 2 aylığına el kondu, sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi.

İzmir'in Konak ilçesinde yılbaşında "drift" yapan çekici sürücüsünün ehliyetine 2 aylığına el kondu, sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi.

Güzelyalı Mahallesi'nde yılbaşı gecesinde boş bir caddede çekicinin "drift" yaptığı görenler bu anları telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından çekicinin sürücüsünün M.C.Ç. (27) olduğu belirlendi.

Ehliyetine 2 aylığına el konan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi.

M.C.Ç'nin ifadesinde, suçu kabul etmediği, "drift" yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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