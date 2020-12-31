Yeni yıla doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yeni yıla doğru

31.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:51
Yeni yıla doğru

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Varlı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Varlı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Başkan Saygılı, mesajında, yeni umut ve heyecanla yeni bir yıla hazırlandıklarını belirterek, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Bu yılın dünyada "Kovid-19 salgını ile mücadele yılı" olarak akıllarda kalacağını aktaran Saygılı, "Salgında ve yıl içerisinde yaşanan çığ, deprem gibi doğal afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Salgın sürecinde en büyük mücadeleyi veren bir çok fedakarlıklara imza atan sağlık çalışanlarımıza birkez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte Kırıkkaleli hemşerilerimizi salgından korumak için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olduk." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Varlı da yaşattığı sevinç ve acılarıyla kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerle yeni bir yıla girdiklerini aktardı.

Yeni yılın tüm insanlığa başta sağlık, sevinç, huzur, barış ve refah getirmesi temennisinde bulunan Varlı, şunları kaydetti:

"2021'de ülkemizin ve güzel şehrimizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların ve özellikle tüm dünyayı sarsan salgının tüm etkilerinin 2020 yılında kalması iş dünyası olarak hepimizin ortak temennisi. Bunun için de gerekli tedbirleri almalı, durmadan, yorulmadan çalışmalıyız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Gülben Ergen Tamer Karadağlı
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Metin Oktay Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeni yıla doğru - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 13:50:24. #1.15#
title