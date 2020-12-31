Yeni yıla doğru

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Varlı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Başkan Saygılı, mesajında, yeni umut ve heyecanla yeni bir yıla hazırlandıklarını belirterek, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirmesini diledi.

Bu yılın dünyada "Kovid-19 salgını ile mücadele yılı" olarak akıllarda kalacağını aktaran Saygılı, "Salgında ve yıl içerisinde yaşanan çığ, deprem gibi doğal afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Salgın sürecinde en büyük mücadeleyi veren bir çok fedakarlıklara imza atan sağlık çalışanlarımıza birkez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu zorlu süreçte Kırıkkaleli hemşerilerimizi salgından korumak için üzerimize düşen tüm görevleri eksiksiz yerine getirme gayreti içinde olduk." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Varlı da yaşattığı sevinç ve acılarıyla kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle bir yılı daha bitirip umut ve beklentilerle yeni bir yıla girdiklerini aktardı.

Yeni yılın tüm insanlığa başta sağlık, sevinç, huzur, barış ve refah getirmesi temennisinde bulunan Varlı, şunları kaydetti:

"2021'de ülkemizin ve güzel şehrimizin daha huzurlu, istikrarlı ve ekonomik açıdan refah seviyesi yüksek günlere ulaşması, yaşanan tüm sıkıntıların ve özellikle tüm dünyayı sarsan salgının tüm etkilerinin 2020 yılında kalması iş dünyası olarak hepimizin ortak temennisi. Bunun için de gerekli tedbirleri almalı, durmadan, yorulmadan çalışmalıyız."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen