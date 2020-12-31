Yeni yıla doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk ve Belediye Başkanı Servet Ramazan, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Soytürk, şunları kaydetti:

"Sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anılarıyla bir yılı daha geride bırakarak, yeni heyecanlarla ve büyük umutlarla yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıllar geçen bir yılın muhasebesinin yapılarak, yaşanan tecrübeler ışığında, çalışmaların gözden geçirilmesine fırsat veren dönüm noktalarıdır. Yeni yılın, öncekilerden çok daha bereketli, sağlık ve afiyet içerisinde geçmesi, güzellikleriyle unutulamayacak bir yıl olması gönülden temennimizdir. Yeni bir yılı karşılamanın sevincini tüm Kilisli hemşehrilerimizle gönülden paylaşıyor, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mesai arkadaşlarımın, özel sektör çalışanlarımızın, basın mensuplarımızın ve saygıdeğer Kilislilerin yeni yılını en kalbi duygularımla kutluyorum."

Kilis Belediye Başkanı Ramazan da 2020 yılında hayata geçirilen ve devam edilen projelerle Kilis'in kalkınması için yeni yılda da çalışmalara devam edeceklerini belirterek, "Yeni yılda ilimizin sahip olduğu bütün değerleri kullanarak gerçekleştireceğimiz projelerle Kilis'in her yönüyle marka bir kent haline gelmesi en önemli hedefimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Başkan Ramazan, ülke olarak bugüne kadar elde edilen başarı ve güzelliklere yeni başarı ve güzelliklerin, sevinç ve mutlulukların eklendiği bir yıl olması temennisinde bulunarak, Kilislilerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz